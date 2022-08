Ascolti Tv 9 agosto 2022: i nostalgici spingono Grease. In tanti a rivederlo dopo l'addio a Olivia Newton John

Ascolti del 9 agosto 2022 in prima serata su Rai1 Un Principe (quasi) Azzurro è stato visto da una media di 2.006.000 spettatori pari al 14,5% di share. Su Italia 1 il film Grease, riproposto per ricordare Olivia Newton John, 1.694.000 (12,7%). Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza 1.070.000 (8%).

Su Rai2 Un’Ora Sola vi Vorrei 797.000 (5,7%). A seguire Help Ho un Dubbio con Caterina Balivo 482.000 (5,8%). Su Rete4 Controcorrente Speciale 701.000 (5,3%). Su Rai3 Filorosso 575.000 (5%). Su La7 In Onda 608.000 (4,5%). Su Tv8 Paura in Volo 403.000 (3%). Sul Nove Palermo Milano Solo Andata 404.000 (3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.937.000 (19,8%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.117.000 (14,2%). Su Rai3 Viaggio in Italia 633.000 (4,4%) e Un Posto al Sole 1.202.000 (8,1%). Su Italia1 NCIS 938.000 (6,4%). Su La7 In Onda 1.035.000 (7%). Su Rete4 Controcorrente 849.000 (5,8%) e 914.000 (6,2%). Su Rai2 Tg2 Post 672.000 (4,6%). Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 439.000 (3%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 249.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.348.000 (28,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro! in replica 1.805.000 (16,2%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.907.000 (15,5%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Agosto 2022, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA