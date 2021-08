Ascolti Tv 9 agosto 2021,Techetechetè sbanca e The Ride fa ridere Canale 5

Ascolti Tv 9 agosto 2021. In prima serata su Canale 5 la prima tv The Ride Storia Di Un Campione 2.402.000 spettatori pari al 15,7% di share. Su Rai1 il film Big Eyes 1.857.000 (12,2%). Su Rai3 Report 1.037.000 (6,7%). Su Rete4 Controcorrente 808.000 (5,8%). Su Rai2 Hawaii Five O: 913.000 (5,6%). NCIS New Orleans 750.000 (5,2%). Su Italia 1 la replica di Freedom Oltre il Confine 690.000 (5,6%). Su La7 Minority Report 252.000 (1,9%). Su Tv8 Gomorra La Serie 536.000 (3,4%). Sul Nove Segni Particolari: Bellissimo 344.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.667.000 spettatori con il 21,6% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.333.000 (13,8%). Su Rai2 Tg2 Post con 1.093.000 (6,4%) si conferma leader nei confronti dei competitor di Rete4 (Stasera Italia News 928.000 con il 5,7% nella prima parte e 1.068.000 con 6,3% nella seconda) e di La7 (In Onda 800.000 e 4,7%). Su Italia1 NCIS 867.000 (5,2%). Su Rai3 Via dei Matti N 0 718.000 (4,5%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 424.000 (2,6%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 285.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.217.000 (25,8%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.352.000 (11,3%). Su Rai3 le news dei TgR 2.183.000 (16,5%).

In seconda serata su Rai1 Sette Storie Estate 578.000 (6,8%). Su Canale 5 Giovani si Diventa 474.000 (7,3%). Su Rai 3 Il Fattore Umano 629.000 (6,2%).

Tra i Telegiornali è finita la luna di miele delle Olimpiadi per il Tg2 Oretredici che non è più il tiggì più visto della giornata e dimezza gli spettatori. Il competitor Tg5 dell’una vince nettamente con 2.499.000 (19,9%) contro 1.814.000 (14,6%) del Tg2. Senza Olimpiadi recuperano posizioni anche il Tg1 delle 13.30 (2.952.000 e 23%), Studio Aperto delle 12.25 (1.418.000 e 13,9%) e il Tg4 delle 12.00 (356.000 e 4,3%). Il tiggì più visto torna a essere il Tg1 delle 20 con 3.891.000 (26,3%).

