Ascolti Tv 9 agosto 2019, c'è la crisi: niente tour della Cuccarini ma il Tg1 riesce a fare peggio

Ascolti Tv di venerdì 9 agosto 2019. Su Rai1 al posto del Tour di Lorella Cuccarini va in onda lo Speciale Tg1 I Giorni della Crisi con una media di 1,5 milioni di spettatori pari al 10,4% di share, un risultato che ha evidenziato la crisi, non solo quella di governo ma anche quella della prima serata estiva di Rai1. Su Canale 5 Rosamunde Pilcher Una Tata per Noah ha fatto meglio (1,9 milioni e il 12,3%). Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Italia-Camerun 6,7%. Su Italia 1 Chicago Med 3 7,6%. Su Rai3 Amori che non sanno stare al mondo 4,8%. Su Rete4 Mission Impossibile III 4,9% di share. Su La7 In Onda Speciale Crisi di Governo 4,8%. Su Tv8 X Factor Il Sogno 2,3%, sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 2,4%. Su Rai4 Six Bullets 2,9%. Sul 20 Constantine 2,5% di share.

Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2,6 milioni e 15,9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,1 milioni e 12,6%. Su Italia1 CSI 5,1%. Su Rai3 Vox Populi 3,7% e Un Posto al Sole 6,4%. Su Rete4 Stasera Italia 6,3% nella prima parte e 6,9% nella seconda, mentre su La7 In Onda 7,4%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,7%. Sul Nove Cucine da Incubo 1,3%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3 milioni di media spettatori e 23,7%. Su Canale 5 Caduta Libera 2,2 milioni con il 18,2% di share. Sabato 10 Agosto 2019, 12:00

