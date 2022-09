Ascolti Tv 8 settembre 2022, boom della Vita in diretta al 24,3%

Ascolti dell’8 settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 Speciale Tg1 sulla regina Elisabetta II, in onda dalle 20.39 alle 23.22, è stato seguito da una media di 2.273.000 spettatori pari al 13,7% di share. Su Canale 5 Speciale Tg5, in onda dalle 21.45 alle 22.52, 1.763.000 (10,7%). Su Italia 1 FBI Most Wanted 1.225.000 (7,4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 813.000 (6,8%). Su La7 PiazzaPulita 716.000 (6%). Su Tv8 Lazio-Feyenoord 888.000 (5,1%). Su Rai3 La Grande Storia 564.000 (3,6%). Su Rai2 Tg2 Post 528.000 (3,1%). Sul Nove Pearl Harbor 400.000 (3,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 il Tg1 Edizione Straordinaria, che ha annunciato la morte della Regina Elisabetta II, 4.784.000 (28,1%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.016.000 (16,3%). Su Italia1 NCIS New Orleans 959.000 (5,1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.271.000 (6,8%) e Un Posto al Sole 1.384.000 (7,4%). Su Rete4 Controcorrente 719.000 (3,9%) e 766.000 (4,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.320.000 (7%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! 426.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.440.000 (26,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.488.000 (18,2%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 2.026.000 (13,1%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.569.000 (16,1%), Il Paradiso delle Signore in replica 1.155.000 (14,5%), Tg1 Economia 1.264.000 (15,6%) e La Vita in Diretta 2.073.000 e il 24,3% (presentazione 1.585.000 e 19,8%). Su Canale5 Beautiful 2.399.000 (20,1%), Una Vita 2.067.000 (19,4%), Un Altro Domani 1.654.000 (19,4%), Terra Amara 1.768.000 (22,1%), Pomeriggio Cinque 1.639.000 (20,2%) e 1.616.000 (18,7%) (i saluti 1.446.000 e 15.9%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 657.000 (10%). Su Canale 5 The Queen: La Favola 877.000 (8,9%). Su Rai2 Rai Parlamento Elezioni 180.000 (1,4%).

