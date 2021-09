Ascolti Tv 8 settembre 2021, bottino pieno per gli Azzurri. Avvio in sordina per Chi l'ha visto?

Ascolti Tv 8 settembre 2021. In prima serata su Rai1 bottino pieno per gli Azzurri di Mancini che segnano 5 gol alla Lituania e conquistano una media di 7.782.000 spettatori pari al 35,4% di share (pre e post gara con Paola Ferrari e Luca Toni 4.913.000 e 24,3%). Su Canale 5 il film Paradiso Amaro con George Clooney 2.027.000 (10,3%) di share. Avvio in sordina su Rai3 – rispetto alla media a cui ci aveva abituato nella scorsa stagione - per Chi l’ha Visto? (1.861.000 e 10,4% nella prima puntata). Tra l’altro deludendo le attese e i grandi proclami della vigilia sui casi di cronaca dell’estate, come il giallo di Temù, il cui servizio non ha fatto altro che copiare quanto detto e scoperto nei servizi e nelle interviste andati in onda per settimane a Estate in diretta, una delle poche trasmissioni che hanno lasciato acceso il palinsesto di Rai1 con aggiornamenti, news e collegamenti quotidiani. Comunque sul giallo di Temù neanche Pomeriggio 5 ha detto qualcosa di nuovo. Siamo al “copia e incolla” televisivo. Su Italia 1 Chicago Fire 1.132.000 (5,3%). Su Rai2 il film tv Scomparsa dal Paradiso 1.082.000 (5,2%). Su Rete4 Zona Bianca 711.000 (4,4%). Su La7 la miniserie Il Processo di Norimberga 404.000 (2,7%). Su Tv8 X Factor People 10 anni di audizioni 258.000 (1,4%). Sul Nove Ex con Claudia Gerini 254.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 2.420.000 (11%). Su Rai3 Qui Venezia Cinema 1.268.000 (6,1%), Un Posto al Sole 1.573.000 (7,1%). Su Italia1 NCIS 1.081.000 (5%). Su Rete4 Stasera Italia News 974.000 (4,7%) nella prima parte e 831.000 (3,7%) nella seconda. Su La7 In Onda 830.000 (3,7%). Su Rai2 Tg2 Post 822.000 (3,7%). Su Tv8 Guess My Age 346.000 (1,6%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 330.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.953.000 (25,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.206.000 (15%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 2.442.000 (14,9%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA