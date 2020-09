Ascolti Tv 8 settembre 2020, Max Giusti il Boss che mette in riga tutti

Ascolti Tv martedì 8 settembre 2020. Max Giusti con Boss in incognito vince la prima serata. La prima puntata della sesta edizione andata in onda su Rai2 – dalle 21:24 alle 23:24 – è stata seguita da una media di 2.188.000 spettatori pari al 10,63% di share. Meno spettatori ma una media share leggermente superiore per la fiction in replica Enrico Piaggio Un Sogno Italiano (2.163.000 e 10,82%), andata in onda dalle 21:33 alle 23:33. Su Canale 5 in prima visione Windstorm 4: il vento sta cambiando 1.881.000 spettatori pari al 9,92% di share. Su Italia 1 l’incontro di Nations League Francia-Croazia 1.293.000 (5,83%). Veniamo ai talk, tutti alla ripartenza. Miglior risultato di share per un Mario Giordano scatenato che vola tra i banchi con le rotelle: Fuori dal Coro 890.000 e 5,82%. Secondo posto per diMartedì come share ma primo per spettatori (1.062.000 e 5,54%). Poi Carta Bianca (1.004.000 e 5,43%). In seconda serata Porta a Porta (695 mila e 8,14%). A chiudere la prima serata su Tv8 Django Unchained 3,56%. Sul Nove Ci Vediamo Domani 2%.



Nella fascia Access su Rai1 Techetechetè ottiene 3.592.000 spettatori con il 15,85%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.075.000 e 13,56%. Su La7 Otto e Mezzo 1.564.000 (6,93%). Su Rete4 Stasera Italia News 1.284.000 (6%), nella prima parte e 1.278.000 (5,57%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 915.000 (3,98%). Su Rai3 Qui Venezia Cinema 4,97% e Un Posto al Sole 7,17%. Nel Preserale Reazione a Catena 3.714.000 spettatori (24%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.717.000 (18,41%). Su Rai2 l’incontro Under 21 di Qualificazione ai Campionati Europei Svezia-Italia 491.000 spettatori (3,37%). Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 11:57

