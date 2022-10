Ascolti Tv 8 ottobre 2022, la prima di Ballando come al bar tra polemiche e parolacce

Ascolti del 8 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 l’esordio alquanto agitato per il caso Iva Zanicchi di Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.12 alle 24.53, ha conquistato una media di 3.476.000 spettatori pari al 24,3% di share. In pratica ieri sera dopo l’esibizione dell’ultraottantenne Zanicchi, simpatica come sempre per le sue battute, seppure le siano scappate alcune parolacce che i telespettatori hanno ascoltato chiaramente tipo “troia”, qualche “vaffa” e “grazie, graziella e grazie al cazzo” indirizzate alla giuria che l’ha votata (Mariotto le ha dato 1, dopo aver dato zero a Mughini, un altro che si è infuriato con il giudice più irriverente di Ballando citando i calci nel sedere).

Nei minuti successivi alla fine della trasmissione la Zanicchi si è pubblicamente e privatamente scusata, soprattutto con Selvaggia Lucarelli: «Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria».

L’anno scorso nella prima Milly ottenne una media di 3.991.000 e 23,9%.

Nonostante il fracasso e le polemiche scatenate sui social Ballando non supera Maria De Filippi. Su Canale 5 Tú Sí Que Vales, in onda dalle 21.23 alle 24.58, è stato seguito da 3.604.000 spettatori pari al 25,9% di share. Agli altri programmi del sabato sera sono rimaste le briciole. Su Rai2 S.W.A.T. 775.000 (4,5%) e a seguire Tg2 Dossier 183.000 (1,4%). Su Italia 1 Bigfoot Junior 673.000 (3,9%). Su Rai3 1492: 867.000 (5,1%). Su Rete4 Unknown Senza Identità 669.000 (4,1%). Su La7 In Onda 467.000 (2,6%). Su Tv8 Star Trek Beyond 207.000 (1,4%). Sul Nove Mafia Connection 185.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 l’anteprima di Ballando con il segmento Tutti in Pista, in onda dalle 20.42 alle 21.09, 3.686.000 spettatori e 20,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.093.000 (17,5%). Su Rai2 Tg2 Post 797.000 (4,5%). Su Rai3 Illuminate 1.244.000 (7%). Su Italia 1 NCIS New Orleans 971.000 (5,5%). Su Rete 4 Controcorrente 903.000 (5,2%) e 854.000 (4,8%). Su La7 In Onda 768.000 (4,3%). Su Tv8 4 Ristoranti 337.000 (1,9%). Sul Nove Fratelli di Crozza 397.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.588.000 (25,3%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.638.000 (19%).

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Ottobre 2022, 11:43

