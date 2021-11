Ascolti Tv 8 novembre 2021, vince Imma Tataranni. Picco di 7 milioni per Amadeus

Ascolti Tv 8 novembre 2021. In prima serata su Rai1 La serie Imma Tataranni Sostituto Procuratore ha registrato una media di 5.103.000 telespettatori, share 24,1%. Su Canale5 Grande Fratello Vip 6: 3.239.000 (21,3%). Su Rai3 Report 2.035.000 (9,1%). Su Rete4 Quarta Repubblica 859.000 (4,9%). Su Italia1 Il film xXx – Il ritorno di Xander Cage 979.000 (4,4%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 732.000 (2,9%). NCIS New Orleans 563.000 (2,5%). Su Nove Little Big Italy 491.000 (2,1%). Su La7 Grey’s Anatomy 17, prima tv in chiaro, 370.000 (1,7%). Su Tv8 Il film Spider-Man3: 266.000 (1,3%).



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.432.000 (21,9%) con un picco di 7 milioni. Su Canale5 Striscia la Notizia 4.049.000 (16,3%). Su Rai3 Blob 1.312.000 (5,8%), Che Succ3de? 1.322.000 (5,7%), Un Posto al Sole 1.700.000 (6,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.741.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.025.000 (4,3%) nella prima parte e 996.000 (4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 928.000 (3,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.660.000 (23,3%), su Canale5 Caduta Libera 3.496.000 (17,9%). Tg1 5.250.000 (23,2%), Tg5 4.312.000 (18,9%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA