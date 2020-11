Ascolti Tv 8 novembre 2020, l'Allieva diventa Alice nel paese delle meraviglie

Ascolti Tv domenica 8 novembre 2020. Su Rai1 l’ultima puntata de L’Allieva 3 ha conquistato 5.105.000 spettatori pari al 21,3% di share. Su Canale5 Live Non è la D’Urso 2.098.000 e 12,6%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa 2.622.000 (9,6%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.859.000 spettatori con il 6.7% nella prima parte e 1.130.000 spettatori (7.4%) nella seconda parte. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles 1.194.000 (4,2%) mentre N.C.I.S. New Orleans 894.000 (3,3%). Su Italia1 X-Men Giorni di un futuro passato 1.358.000 (5,7%). Su Rete4 Continuavano a chiamarlo Trinità 1.186.000 (5%). Su Tv8 MasterChef 9 registra 625.000 (2,9%). Sul Nove Via Poma Un caso irrisolto 360.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.211.000 (18,5%). Su Canale5 Paperissima Sprint 3.595.000 (12,8%). Su Rai3 Presentazione Che Tempo Che Fa 2.115.000 (7,8%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend 1.334.000 (4,8%) nella prima parte e 1.202.000 (4,3%) nella seconda. Su Italia1 C.S.I. Scena del Crimine 1.225.000 (4,4%). Su Tv8 4 Ristoranti 620.000 (2,2%). Sul Nove Little Big Italy 412.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.869.000 (19,6%). Su Canale5 Caduta Libera 3.696.000 (15,1%). Su Rai2 90° Minuto La Tribuna 942.000 (4,4%) mentre 90° Minuto 1.358.000 (5,7%). Su Rai3 TgR 4.225.000 (16,6%).

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 3.823.000 (19,7%) nella prima parte e 3.185.000 (18,2%) nella seconda. A seguire Da Noi… A Ruota Libera 2.637.000 (13,3%). Su Canale5 Domenica Live 2.831.000 (14,4%). Su Rai2 Quelli che Aspettano 832.000 (4,4%), mentre Quelli che il Calcio 890.000 (5,1%).

In seconda serata su Rai1 Speciale Tg1 522.000 (5,4%). Su Canale5 Tg5 Notte 533.000 (14,7%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 908.000 (5,8%). A seguire L’altra DS 281.000 (3,6%). Su Italia1 Pressing Serie A 364.000 (6%).

