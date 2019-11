Ascolti Tv 8 novembre 2019, il venerdì sera è il regno di Re Carlo

Ascolti Tv venerdì 8 novembre 2019. La finale del torneo di Tale e Quale Show 9 su Rai1 è stata seguita da una media superiore ai 4,3 milioni, pari al 22% di share. Su Canale 5 la fiction L’Isola di Pietro 3 con Gianni Morandi ha sfiorato i 3 milioni di media (13,9%). Su Rai2 NCIS 4,1%, Criminal Minds 3,4%. Su Italia 1 Jupiter Il destino dell’universo 5,2%. Su Rai3 1989 Cronache dal Muro di Berlino 4,1%. Su Rete4 Quarto Grado 7,3%. Su La7 Propaganda Live 4,7%. Su Tv8 Masterchef 2,4%. Sul Nove Fratelli di Crozza 5,4%. Su Real Time Bake Off Italia 3,5%.

In fascia Access Prime Time Fiorello saluta con 5,3 milioni (6,5 alla prima puntata). Soliti Ignoti 5,9 milioni e 23,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,5 milioni e 17,8%. Nel preserale su Rai2 la partita di calcio femminile, valida per le Qualificazioni agli Europei, Italia-Georgia è stata vista da una media di 688.000 spettatori pari al 4,5% share. Sabato 9 Novembre 2019, 12:53

