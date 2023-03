Ascolti Tv 8 marzo 2023, Michelle chiude in bellezza e passa il testimone a Chiambretti

Ascolti 8 marzo 2023 in prima serata su Rai1 Il concorso in prima visione non è andato oltre una media di 1.587.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Michelle Impossible & Friends ha vinto la serata con 2.067.000 spettatori e share del 15.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.836.000 con l’11.9%. Su Rai2 Mare Fuori 3 registra 1.266.000 spettatori (8.2%). Su Italia1 Geostorm 1.020.000 (6%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 496.000 (3.7%). Su La7 Atlantide Storie di uomini e di mondi raggiunge 324.000 spettatori pari al 2.6%. Su Tv8 Name that Tune Indovina la Canzone 481.000 (3.2%). Sul Nove Il patriota 295.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.128.000 e 21.5%, Soliti Ignoti Il Ritorno 4.172.000 e 21.4%. Su Canale5 Striscia la Notizia 3.438.000 pari al 17.7%. Su Rai2 Tg2 Post 702.000 (3.6%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.332.000 e 6.8%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.277.000 (6.5%), Un Posto al Sole 1.724.000 (8.8%). Su Rete4 Stasera Italia 877.000 (4.5%) e 767.000 (3.9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.316.000 (6.7%). Su Tv8 100% Italia 433.000 (2.2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 515.000 (2.6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.453.000 e 27%. Su Canale5 Avanti un Altro 3.473.000 (21.9%).

Nel daytime da segnalare al mattino l’ottima performance di Massimiliano Ossini con Unomattina che ha sfiorato il 20% di share (19.9%) con 904.000 spettatori.

