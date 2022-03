Ascolti Tv 8 marzo 2022, l'Inter fa l'impresa anche su Canale5. Rai2 con De Martino e Delogu è Tonica

Ascolti del 8 marzo 2022. In prima serata su Canale5 Liverpool-Inter di Champions League è stata seguita da una media di 5.121.000 spettatori pari al 21,3% di share. Su Rai1 Una Giusta Causa 2.458.000 (11,5%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino 1.606.000 (8,9%). Su La7 Di Martedì 1.512.000 (7,3%). Su Rete4 Fuori dal Coro 1.052.000 (6,2%). Su Rai3 #CartaBianca 953.000 (4,8%). Su Italia1 Wonder Woman 1.198.000 (5,8%). Su Real Time Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio 491.000 (2,1%) con un picco di 600.000 e 4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent 463.000 (3,3%). Sul Nove Il Segno della Libellula Dragonfly 258.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.640.000 (18,2%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 4.192.000 (17,2%). Su La7 Otto e Mezzo 1.921.000 (7,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.242.000 (5,1%) e 1.336.000 (5,2%). Su Rai2 Tg2 Post 1.049.000 (4,1%). Su Italia1 NCIS 1.424.000 (5,7%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.227.000 (5,1%) e Un Posto al Sole 1.581.000 (6,2%). Su Tv8 Guess my Age 376.000 (1,5%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 330.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.533.000 (22,6%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.837.000 (19,6%).

In seconda serata su Rai1 un eroico Bruno Vespa in conduzione nonostante il grave lutto che l’ha colpito con l’improvvisa scomparsa del fratello Stefano con Porta a Porta 718.000 (9%). Su Canale 5 X-Style 437.000 (5,6%). Su Rai2 Tonica 367.000 (5,9%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 447.000 (5,9%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA