Ascolti Tv, 8 marzo 2021. Piace assai il Montalbano "sbandato"

Ascolti Tv 8 marzo 2021. prima serata: su Rai1 torna alla grande Il Commissario Montalbano con Il metodo Catalanotti ha conquistato una media di 9.016.000 spettatori pari al 38,4% di share. Su Canale5 Titanic 1.913.000 (11,4%). Su SkySport la partita di Serie A Inter-Atalanta 1.771.000 abbonati (7%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.136.000 (5,8%). Su Italia1 Tre uomini e una gamba 1.026.000 (4,1%). Su Rai3 Il castello di vetro 838.000 (3,4%). Su Rai2 Colette 491.000 (1,9%). Su Tv8, in replica, Alessandro Borghese con 4 Ristoranti 452.000 (1,7%). Sul Nove Rocky Balboa 330.000 (1,4%). Su La7 The Lady 278.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.583.000 (20%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.441.000 (15,8%). Su La7 Otto e Mezzo 2.051.000 (7,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.316.000 (4,9%) nella prima parte e 1.102.000 (3,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 801.000 (2,8%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.626.000 (6,1%) e Un Posto al Sole 1.827.000 (6,5%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.347.000 (4,8%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 510.000 (1,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 543.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.316.000 (24,4%). Su Canale5 il ritorno di Bonolis con Avanti un Altro! 4.294.000 (20,3%). Alle 20 Tg1:

In seconda serata su Rai1 bene Sette Storie con il traino Montalbano 1.339.000 (14,7%). Su Canale5 Tg5 Notte 425.000 (12%). Su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del Pallone 493.000 (7,5%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 421.000 (4,7%).

