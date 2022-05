Ascolti Tv domenica 8 maggio 2022, bene Fazio nel doppio con Nadal. Chiude su Canale5 Big Show, ribattezzato Big Flop

Ascolti del 8 maggio 2022 in prima serata su Rai1 la prima tv di Rinascere ha conquistato una media di 3.509.000 spettatori pari al 18,5% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle 20:44 alle 22:21 - con Fabio Fazio che ha intervistato Rafa Nadal prima dello show a ruota libera di Luciana Littizzetto - ha raggiunto la media di 1.982.000 spettatori (9,5%) e a seguire Che Tempo Che Fa Il Tavolo dalle 22:24 alle 23:52 (1.179.000 e 6,9%). Su Canale5 anche l’ultima puntata di Big Show (1.376.000 e 8,3%) non decolla, confermandosi un flop della prima serata del Biscione. Su Rai2 The Rookie 730.000 (3,5%) e Blue Bloods 720.000 (3,5%). Su Italia1 Battleship 960.000 (5,1%). Su Rete4 Zona Bianca senza Lavrov scende di qualche punto (612.000 e 3,9%). Su La7 Non è l’Arena fa meglio 826.000 (5,3%). Su Tv8 la Formula 1 dalle 21:30 alle 1:23 è seguita da 806.000 spettatori con il 5.5% (all’interno la differita del Gran Premio di Miami di Formula 1 dalle 22:51 alle 00:34 è vista da 1.871.000 spettatori con il 14,1%). Sul Nove Hitler: Attacco a Londra 245.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.481.000 (21,9%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.715.000 (13,3%). Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa 1.226.000 (6,7%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.186.000 (5,9%). Su Rete4 Controcorrente 861.000 (4,4%) e 938.000 (4,5%). Su La7 In Onda 890.000 (4,4%). Su Tv8 4 Ristoranti 470.000 (2,6%). Sul Nove Little Big Italy 321.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.937.000 (24,9%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 2.758.000 (17,9%). Su Rai2 90° Minuto 722.000 (5,1%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 la Santa Messa 1.622.000 (21,3%), l’Angelus 2.039.000 (21,6%), Linea Verde 2.967.000 (24%), Domenica In 2.794.000 (21,7%) e 2.510.000 (21,7%), Da Noi… A Ruota Libera 2.049.000 (17,4%). Su Canale5 Verissimo Le Storie 1.253.000 (11,3%) nel Pre Show 1.638.000 (14,5%) e 1.719.000 (14,3%). Su Rai2 il Giro d’Italia 1.246.000 e 10,5% (all’arrivo 1.508.000 e il 13,5%), il Processo alla Tappa 956.000 (8,4%). Su Rai3 Mezz’Ora in Più 1.030.000 (8,5%).

In Seconda Serata su Rai1 Speciale Tg1 548.000 (6%). Su Canale5 Tg5 Notte 416.000 (8,9%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 723.000 (6%) e L’Altra DS 214.000 (3,6%). Su Italia1 Pressing 402.000 (6,2%). Su Rai3 Tg3 Mondo 558.000 (6%). Su La7 TgLa7 Notte 205.000 (4,7%). Su Rete4 Unbroken Path to Redemption 118.000 (3,3%).

