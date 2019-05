Ascolti Tv 8 maggio 2019. Serata Champions ma d'Urso e Sciarelli non vanno nel pallone

Ascolti Tv di mercoledì 8 maggio 2019. Su Rai1 il rocambolesco incontro di Champions League Ajax-Tottenham ha divertito una media di spettatori superiore ai 5,2 milioni pari al 21,2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 all’1.19 – Live Non è la D’Urso si conferma il programma non sportivo più visto della serata con la media di 2,4 milioni di spettatori pari al 14,5% ma con picchi di 3,6 milioni e 26% di share (Buonanotte Live della durata di 6 minuti 18,8%). Su Rai3 Chi l’ha visto? oltre 2 milioni e 9,8%. Su Rai2 Amore, Cucina e Curry 7,2%. Su Italia 1 Il Mio Amico Nanuk 4,4%. Su Rete4 Colpevole di Innocenza 5,3%. Su La7 La Grande Scommessa 2,1% (Atlantide 3%). Su Tv8 Notte prima degli esami Oggi 2,1%. Sul Nove La Guerra dei Mondi 2,5%.

Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia La Notizia 4 milioni e 15,9%. Su Rai2 Tg2 Post 4%. Su Italia1 CSI 4,3%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui 6,6% e Un Posto al Sole 8%. Su Rete4 Stasera Italia 4,3%, su La7 Otto e Mezzo 8,4%. Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 2,7%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 1%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 23,6%, su Canale 5 Caduta Libera 20%. In seconda serata i commenti alla Champions League 1,7 milioni e 10,4%. A seguire Porta a Porta 808 mila e 9,6%. Tg3 Linea Notte 668 mila e 8,3%. © RIPRODUZIONE RISERVATA