Ascolti Tv 8 luglio 2019, Temptation Island supera il 23%. Bene Quarta Repubblica

Martedì 9 Luglio 2019, 10:47

Ascolti Tv di lunedì 8 luglio 2019. Su Canale 5 Temptation Island 6 è stato seguito da una media di quasi 3,7 milioni di spettatori superando il 23% di share. Su Rai1 il film Non Sposate le Mie Figlie ha conquistato 2,7 milioni di media spettatori pari al 14%. Bene su Rete4 Quarta Repubblica (7%). Su Rai2 Hawaii Five-0 5,4% nel primo episodio, 5,6% nel secondo e 5% nel terzo. Su Italia 1 Fast and Furious 5,2%. Su Rai3 Contrattempo 5,3%. Su Tv8 Agente 007 Missione Goldfinger 2,2%. Sul Nove Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Il ladro di fulmini 2,1%. Sul 20 Viaggio in Paradiso 1,4%. Su La7 Astronaut Wives Club 1%.Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 17,3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 17%. Su Rai3 VoxPopuli 4,9% mentre la soap Un Posto al Sole 8,3%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 5,5%. Su La7 In Onda 5,2%.Su Rai2 Tg2 Post 4,1%. Su Italia1 CSI 4,7%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 24,8%. Su Canale 5 Caduta Libera 20%. Su Rai2 le Universiadi 2,6%.