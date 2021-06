Ascolti Tv 8 giugno 2021, Striscia infrange il Sogno Azzurro

Ascolti Tv 8 giugno 2021. In prime time su Rai1 Con il Cuore Nel Nome di Francesco con Carlo Conti, Massimo Ranieri e Renato Zero è stato seguito da una media di 2.542.000 spettatori pari al 13,2% di share. Su Canale 5 la serie New Amsterdam 1.872.000 (10,8%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.479.000 (9,7%). Su Rete4 Fuori dal Coro 1.048.000 (6,4%). Su La7 diMartedì 1.188.000 (6,1%). Su Rai3 CartaBianca 923.000 (4,8%). Su Rai2 l’ultima puntata di Game of Games con Simona Ventura 685.000 (3,2%). Sul Nove Snitch L’Infiltrato 545.000 (2,7%). Su Real Time Primo Appuntamento Crociera 576.000 (2,6%). Su Tv8 Shall We Dance? 390.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 4.127.000 (18,1%). Su Rai1 Sogno Azzurro 2.750.000 (12,2%). Su La7 Otto e Mezzo 1.743.000 (7,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.171.000 (5,5%) nella prima parte e 1.263.000 (5,5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.242.000 (5,4%). Su Italia1 CSI 956.000 (4,3%). Su Rai3 Nuovi Eroi 994.000 (4,8%), Un Posto al Sole 1.635.000 (7,4%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 489.000 (2,2%). Su Tv8 la replica di Guess My Age 391.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.943.000 (24,5%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 2.116.000 (13,7%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 612.000 (9,7%). Su Rai2 Una Pezza di Lundini 226.000 (1,7%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 450.000 (5,9%). Su La7 DiMartedì Più 324.000 (4%).

