Ascolti Tv 8 giugno 2020, Amadeus fa più pubblico del Giovane Montalbano

Ascolti Tv lunedì 8 giugno 2020. Su Rai1 Il Giovane Montalbano è stato visto da una media di oltre 4,8 milioni di spettatori pari al 21,7% di share. Su Canale 5 Mandela: Long Walk to Freedom 10%. Su Rai2 Striminzitic Show con Renzo Arbore e Gegè Telesforo registra il 5,4% di share, confermandosi di essere un programma più da seconda serata che da prima. Da stasera infatti andrà in onda nella collocazione giusta. Su Rai3 Report sfiora la media di 2 milioni e mezzo di spettatori pari ad uno share del 10,3%. A seguire Report Plus fa l’8,1%. Su Rete4 Quarta Repubblica registra il 5,8%. Su Italia 1 Emigratis il 5,2%. Iris è la rete tematica più seguita con il film Scarface (614.000 spettatori e il 2,9%). Fa meglio anche di La7 (Gloria 2,2%), Tv8 (Revenant Redivivo 1,8%) e Nove (la serie Profiling 1,1%).



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5,7 milioni con il 22,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,3 milioni e 16,6%. Su La7 Otto e Mezzo 1.857.000 spettatori (7,2%). Su Rete4 Stasera Italia News con Veronica Gentili 1.165.000 (4,7%). Su Rai2 Tg2 Post 1.090.000 e 4,2%. Su Italia1 CSI 4,6%. Su Rai3 Geo Vacanze Italiane 3,9% mentre Vox Populi 2,7%. Su Tv8 la replica Guess My Age 2,2%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco l’1,1%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità quasi 4,1 milioni (22%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 3,1 milioni (17,5%). Al pomeriggio Uomini e Donne 3,3 milioni e 23,6% di share. Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 11:45

