Ascolti Tv 8 giugno 2019, gli Azzurri di Mancini vincono anche in video

Ascolti Tv di sabato 8 giugno 2019. Su Raiuno Grecia-Italia è stata vista dal 28,8% di share e da una media di 5,3 milioni di spettatori. Su Canale 5 La Corrida Omaggio a Corrado è stata scelta dal 13,8% con 2,4 milioni di spettatori. Su Rai 2 Ragazze di zucchero 7,1%, su Rete 4 Il segreto 6,2%, su Italia 1 Again Ritorno al liceo 5%, su Rai 3 Ogni cosa è illuminata al 4,4%, su Tv8 la differita delle Qualifiche di Formula 1 per il Gran Premio del Canada 3,8%. Su La7 The Little murders 2,5%. Sul Nove Sirene 1,6%. Nella fascia Access prime time: Striscia la notizia su Canale 5 al 14,3%, Stasera Italia Weekend su Rete 4 al 4,6%, Otto e mezzo su La7 al 4,4%. Nel Preserale su Rai 1 Reazione a Catena al 21,4%, Caduta Libera su Canale 5 al 21%. Domenica 9 Giugno 2019, 11:55

