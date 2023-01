Ascolti Tv 8 gennaio 2023, ripartenza col botto per Lolita Lobosco: oltre 6 milioni (33,5%)

Ascolti 8 gennaio 2023 in prima serata su Rai1 la fiction Le Indagini di Lolita Lobosco, seconda stagione, ha conquistato una media di 6.070.000 spettatori pari al 33.5% di share . Su Canale 5 la prima tv di Captain Marvel 1.383.000 (7.7%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 905.000 (4.5). A seguire Fire Country 617.000 (3.2%). Su Italia1 il film Tre Uomini e una Gamba 1.050.000 (5.7%). Su Rai3 Stanlio & Ollio 624.000 (3.2%). Su Rete4 Zona Bianca 618.000 (4.1%). Su La7 TgLa7 Edizione Straordinaria sui fatti in Brasile 653.000 (3.4%). Su Tv8 Snitch L’Infiltrato 333.000 (1.9%). Sul Nove Little Big Italy 352.000 (2%). Sul 20 Il ritorno di Xander Cage 500.000 (2.7%). Su Rai4 Let it Snow 344.000 (1.8%), su Iris Deepwater Inferno sull’Oceano 525.000 (2.8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.111.000 (25.2%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.969.000 (14.5%). Su Italia1 NCIS 1.232.000 (6.1%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa ricorda Gianluca Vialli 1.385.000 (6.8%). Su Rete 4 Controcorrente 787.000 (3.9%) e 783.000 (3.8%). Su La7 In Onda 1.043.000 (5.1%). Su Tv8 4 Ristoranti 682.000 (3.3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.204.000 (23.6%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.433.000 (19.5%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 692.000 (4.6%) e Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 574.000 (3.3%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.827.000 (19.2%), 2.489.000 (18.8%) e 2.362.000 (17.7%), Da Noi… A Ruota Libera 2.127.000 (15.3%). Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi 3.061.000 (21.4%). A seguire Verissimo 2.525.000 (19%) e 2.411.000 (17%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA