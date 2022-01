Ascolti Tv 8 gennaio 2022, Maria De Filippi è sempre la regina e Carlo Conti il principe azzurro

Ascolti del 8 gennaio 2022. In prima serata su Canale5 Maria De Filippi si conferma la regina del sabato sera e il suo C’è posta per te, prima puntata della 25esima edizione, ha incollato davanti alla tv una media di 5.953.000 spettatori. Share 29,2%. Tra gli ospiti: Paolo Bonolis e Stefano De Martino. Si è difeso molto bene con le unghie e il sorriso di tutto il team Carlo Conti su Rai1 con Tali e quali, la prima puntata del varietà con protagonisti “concorrenti non famosi” tra i quali il vincitore ha sfoggiato una performance super imitando Claudio Baglioni con La Vita è adesso: 3.901.000 la media spettatori. Share 18,2%. Su Rai3 La fabbrica del mondo 1.219.000 (5,5%). Su Rai2 la serie televisiva FBI International 1.170.000 (4,7%). Su Italia1 il film d’animazione in computer grafica Zootropolis 1.120.000 (4,7%). Su Rete4 il film Agente 007 Goldeneye con Pierce Brosnan 658.000 (3%). Su La7 Eden Un pianeta da salvare condotto da Licia Colò 471.000 (2,2%). Su Tv8 la commedia romantica Natale a Winters Inn 383.000 (1,6%). Su Nove il documentario Lady Gucci La storia di Patrizia Reggiani 348.000 (1,5%).

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Gennaio 2022, 12:17

