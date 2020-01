Ascolti Tv 8 gennaio 2020, Heidi è più vip di Wanda Nara

di Marco Castoro

Giovedì 9 Gennaio 2020, 11:43

. Su Rai1 – dalle 21.43 alle 23.41 – Heidi ha sfiorato i 4 milioni e mezzo di spettatori pari al 19,7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.09 – la prima puntata di Grande Fratello Vip 4 ha portato a casa una media di 3 milioni e 400 mila spettatori pari al 20,1% di share (19,5% in seconda serata). Su Rai2 L’Amica Geniale in replica 5,4% di media tra i due episodi. Su Italia 1 Safe 7,6%. Su Rai3 Chi l’ha visto? scende all’8%. Su Rete4 L’Uomo di neve 4,1%. Su La7 Atlantide A un passo dalla guerra? 3,5%. Su Tv8 The Karate Kid Per Vincere Domani 1,7%. Sul Nove la Supercoppa di Spagna Valencia-Real Madrid 1,4%.Nella fascia Access Prime Time Soliti Ignoti oltre 6,3 milioni e il 23,4% di share con un picco di 7,8 milioni di spettatori alle 21:38. Su Canale 5 Striscia la Notizia oltre 5,2 milioni e 19,5%. Su Rai2 Tg2 Post 4%. Su Italia1 CSI Miami 4,7%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,5%. Su Rete4 Stasera Italia 5%. Su La7 Otto e Mezzo 6,2%. Su Tv8 Guess My Age 2,7%.Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5,4 milioni (26,2%). Su Canale 5 Avanti un Altro 4,2 milioni (20,8%).