Ascolti Tv 8 febbraio 2022, Lea supera Inter-Roma di Coppa Italia

Ascolti del 8 febbraio 2022. In prima serata su Rai1 Lea Un Nuovo Giorno 4.932.000 e 22,4% di share (nel dettaglio primo episodio: 5.126.000 e 21%; 4.744.000 e 24%). Su Canale 5 – dalle 21.03 alle 22.58 – l’incontro di Coppa Italia Inter-Roma 4.903.000 (20,4%). Su Italia 1 Il Principe Cerca Moglie 1.389.000 (6,3%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei 1.146.000 (4,8%). Su La7 diMartedì 1.099.000 e 5,3% (DiMartedì Più: 416.000 e 5,6%). Su Rete4 Fuori dal Coro 914.000 (5,3%). Su Rai3 Cartabianca 968.000 (4,8%). Su Tv8 Italia’s Got Talent 763.000 (3,6%). Sul Nove Ultimatum dalla Terra 230.000 (1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.363.000 (21,3%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 3.901.000 (16%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.449.000 (6%). Un Posto al Sole 1.739.000 (6,9%). Su Italia1 NCIS 1.579.000 (6,3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.679.000 (5,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.089.000 (4,4%) e 1.004.000 (4%). Su Rai2 Tg2 Post 845.000 (3,4%). Su Tv8 Guess My Age 387.000 (1,6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 356.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.842.000 (24,8%). Su Canale 5 Avanti un Altro 4.080.000 (21,1%). Su Rai2 Cerchi Azzurri 561.000 (3,1%).

Nel daytime cresce il pomeriggio di Rai1: Oggi è Un Altro Giorno 1.987.000 (15,2%), Il Paradiso delle Signore 2.042.000 (18,7%), La Vita in Diretta 2.175.000 (19,5%) e 2.545.000 (19,6%). Su Canale5 Uomini e Donne 2.842.000 (23,2%), Amici 1.989.000 (18,3%), Grande Fratello Vip 2.014.000 (18,9%). Pomeriggio Cinque 1.643.000 (14,1%) e 2.011.000 (15,3%). Su Rai2 – dalle 13.30 alle 14.47 – il Curling ha ottenuto 2.346.000 (16,1%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 920.000 (10,4%). Su Canale 5 Coppa Italia Live 1.466.000 (8,9%).

