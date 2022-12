Ascolti Tv 8 dicembre 2022, Striscia surclassa i Soliti Ignoti. Testa a testa alle 20 tra Tg1 e Tg5

Ascolti 8 dicembre 2022 in Prima Serata su Canale 5 il secondo e ultimo appuntamento con Incastrati, la miniserie con Ficarra e Picone ha raggiunto una media di 3.506.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Rai1 per il ciclo Purché Finisca Bene il film Diversi Come Due Gocce d’Acqua 2.743.000 (15.5%). Su Tv8 la finale di X Factor 773.000 (5.2%). Nel complesso la finale del talent show ha ottenuto 1.563.000 spettatori con il 10,1% di share (790.000 e 4.9% su Sky). Su Rai3 Brian Banks La Partita della Vita 851.000 (4.5%). Su La7 Piazza Pulita 937.000 (3.6%). Su Italia 1 Point Breal 673.000 (3.6%). Su Rete4 The Terminal 590.000 (3.6%). Su Rai2 Che C’è di Nuovo con Ilaria D’Amico 482.000 (2.9%). Sul Nove Sulle tracce dell’assassino: il caso Yara 298.000 (1.6%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 4.265.000 (21.2%). Su Rai1 Soliti Ignoti 3.253.000 (16.1%). Su Rai 3 Blob con le barzellette di Iva Zanicchi 1.123.000 (5.9%), Nuovi Eroi 959.000 (5%), Il cavallo e la torre 1.338.000 (6.8%), Un posto al sole 1.573.000 (7.8%). Su Italia 1 NCIS 1.127.000 (5.6%). Su La7 Otto e mezzo 1.533.000 (7.6%). Su Rete 4 Stasera Italia 842.000 (4.3%) e 954.000 (4.7%). Su Rai 2 Tg2 Post 692.000 (3.4%). Su Tv8 Ante Factor 386.000 (2%). Su Nove Don’t Forget The Lyrics 368.000 (1.8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità Sfida al Campione 3.447.000 (21.4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.215.000 spettatori (19.3%). Nei tiggì delle 20 testa a testa tra Tg1 (4.198.000 e 22%) e Tg5 (4.194.000 e 21.9%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 723.000 (9.9%). Su Canale5 il Tg5 della notte 877.000 (8.3%). Su Rai2 Bar Stella 380.000 (5.3%).

