Ascolti Tv 8 dicembre 2020, Cristiano Ronaldo batte Messi e Montalbano

di Marco Castoro

Ascolti Tv martedì 8 dicembre 2020. Su Rai1 Il Commissario Montalbano con l’episodio Il Gioco degli Specchi ha conquistato 3.762.000 spettatori pari al 14,9% di share. Non ha potuto fare nulla contro lo strapotere della Juventus a Barcellona che ha inchiodato davanti al video su Canale 5 una media di 6.197.000 spettatori pari al 22,1% di share, ai quali vanno aggiunti un milione e 375 mila abbonati che l’hanno vista su Sky, pari al 4,9% di share.

Su Rai2 Il Collegio 2.241.000 (9,4%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.397.000 (7,2%). Su Rete4 Fuori dal Coro con Mario Giordano, che per una puntata non ha ospitato né politici né virologi, vince la sfida dei talk con una media di 1.001.000 spettatori (4,9% di share). Su La7 DiMartedì 1.071.000 (4,3%). Su Rai3 #Cartabianca 972.000 (4%). Su Tv8 Un Natale con Amore 652.000 (2,4%), sul Nove Breakdown La Trappola 451.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.747.000 (16,6%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 4.597.000 (16,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.674.000 (6%). Su Rai2 Tg2 Post 1.311.000 (4,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.176.000 (4,3%) nella prima parte e 1.050.000 (3,7%) nella seconda. Su Rai3 Che Succ3de? 1.395.000 (5,2%) e Un Posto al Sole 1.747.000 (6,2%). Su Italia1 CSI 1.089.000 (3,9%). Su TV8 Guess my Age 536.000 (1,9%) e sul Nove Deal with It Stai al gioco 460.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.317.000 (22,2%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.611.000 (15,4%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 668.000 (3%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.781.000 (15,4%). Su SkySport Lazio-Bruges 684.000 (2,6%).

Nel daytime da registrare su Rai1 l’Angelus 2.626.000 (20%), È Sempre Mezzogiorno 2.468.000 (14,4%), Oggi è un altro Giorno 2.336.000 (13%), Il Paradiso delle Signore 2.392.000 (14,4%). La Vita in Diretta 2.648.000 (14,6%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 912.000 (9,4%). Su Canale 5 Argo 530.000 (6,6%). Su Rai2 Voice Anatomy 376.000 (4,7%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 430.000 (4,9%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 351.000 (6,8%) nella prima parte e da 228.000 (5,8%) nella seconda.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 11:52

