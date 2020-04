Ascolti Tv 8 aprile 2020, il GfVip4 recupera nella finale rispetto allo scorso anno. Al mattino un telespettatore su quattro segue la messa

Ascolti Tv mercoledì 8 aprile 2020. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.36 – la finale di Grande Fratello Vip 4 è stata seguita da oltre 4,5 milioni di media spettatori pari al 23,2% di share. La settimana scorsa il reality aveva registrato il 18,2% con quasi 4 milioni. La media share totale del programma è stata del 18,9%, contro il 20% dell’edizione passata. La finale di ieri sera ha ottenuto un punto in più rispetto a quella dell’anno scorso. Su Rai1 la replica di Stanotte a San Pietro è stata vista da oltre 3,8 milioni di media spettatori pari al 14,5% di share. Rai3 con Chi l’ha visto? si piazza al terzo posto (6,8%). Su Rai2 Maltese Il Romanzo del Commissario 4,5%. Su Iris Cast Away supera il 4%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia 3,5%. Su La7 Atlantide 2,8%. Sul Nove Matrimonio a Quattro Mani 2,2%. Su Tv8 Antonino Chef Academy 2,1%.



In fascia Access Prime Time l’aria del Grande Fratello fa bene a Striscia che tocca la media di 5,8 milioni (19,1%) e stacca i Soliti Ignoti in replica (5,2 milioni e 17,1%). Tra i talk vince Lilli Gruber con Otto e mezzo (oltre 2,3 milioni e 7,7%) davanti a Tg2 Post di Rai2 (1.474.000 spettatori con il 4,8%) e Stasera Italia su Rete4 (1.420.000 spettatori e 4,7%). Sempre peggio Un posto al sole (3,3%) che rischia di essere superato da Guess My Age su Tv8 (2,4%). Nel preserale il derby delle repliche: su Rai1 L’Eredità 4,7 milioni (19,4%), su Canale 5 Avanti un Altro! 4,3 milioni (18,5%). Al mattino la Santa Messa è stata seguita da una media superiore a 1,3 milioni con il 25,1%. Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2020, 11:56

