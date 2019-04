Ascolti Tv 8 aprile 2019. Sei milioni per Montalbano, ottima partenza per il Gf della D'Urso

Ascolti Tv di lunedì 8 aprile 2019. Bella sfida tra Il Commissario Montalbano in replica e la prima del Grande Fratello. Quasi 6 milioni di media spettatori e il 25,6% di share per la fiction di Raiuno, oltre 3,4 milioni per Barbara d’Urso e il reality di Canale 5 con il 19,3% di share. Nonostante la presenza dei due colossi tiene su Rai2 Made in Sud 1,6 milioni e il 7,5%. Su Rai3 Report 5,6%. Su Italia 1 Star Wars Episodio II L’attacco dei cloni 4%. Su Rete4 Quarta Repubblica 3,7%. Su La7 Body of Proof 2,1%. Su Tv8 Rocky III 1,9%, sul Nove Cucine da Incubo 1,6%.



All’ora di cena, in fascia Access, su Rai1 I Soliti Ignoti 5,2 milioni con il 19,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4,9 milioni e il 18,7%. Su Rai2 Tg2 Post 3,6%. Su Italia1 CSI 4,6%. Su Rete4 Stasera Italia 4,5%, La7 Otto e Mezzo 6,6%. Su TV8 Guess my Age 2,2%. Sul Nove Boom! 1,3%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,7 milioni e 25,2%. Su Canale 5 Avanti un Altro! 3,9 milioni e il 21,3%. In seconda serata Che fuori tempo che fa su Rai1 al 15%, Povera Patria su Rai2 al 4,6%, Prima dell’alba su Rai3 al 4,6%, X-Style su Canale5 al 15,5%. © RIPRODUZIONE RISERVATA