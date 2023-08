Ascolti Tv 8 agosto 2023, il Trofeo Silvio Berlusconi vince la prima serata

Ascolti Tv martedì 8 agosto 2023, in prima serata su Canale5 il 1° Trofeo Silvio Berlusconi con la partita Monza-Milan, in onda dalle 21:08 alle 23:14, ha conquistato una media di 2.842.000 spettatori con share del 19.6%. Su Rai1 Queen Bees Emozioni senza età 2.039.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Rai2 Momenti di trascurabile felicità 547.000 (3.8%). Su Italia1 Horizon Line Brivido ad alta quota 1.064.000 (7.3%). Su Rai3 Filorosso 587.000 e 4.6%. Su Rete4 East New York 367.000 (2.6%). Su La7 In Onda Estate Prima Serata 577.000 e 4%. Su Tv8 La famiglia Addams 305.000 (2.1%). Sul Nove Hanna 192.000 (1.4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.959.000 spettatori con il 18.8%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.050.000 spettatori pari al 27%. Su Canale5, in replica, The Wall 1.548.000 (14.4%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA