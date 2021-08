Ascolti Tv 8 agosto 2021, in prima serata vince il film Non c'è più religione

Ascolti Tv 8 agosto 2021. In prima serata su Rai1 il film Non c’è più Religione ha conquistato una media di 1.940.000 spettatori pari al 12,9% di share. Su Canale 5 la serie Grand Hotel Intrighi e passioni 1.298.000 (10,5%). Su Rai2 Il Circolo degli Anelli sulle Olimpiadi chiude con 1.289.000 (9,4%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate 754.000 (5,1%). Sul Nove Rocky II 632.000 (4,4%). Su Italia 1 Colorado 562.000 (4,4%). Su Rete4 il film Return to Sender 640.000 (4,3%). Su La7 il film I Miserabili 218.000 (1,6%). Su Tv8 l’amichevole Parma-Inter 259.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè 3.087.000 (19,6%), su Canale 5 Paperissima Sprint 1.972.000 (12,6%). Su Italia1 NCIS 706.000 (4,5%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 792.000 (5,3%) nella prima parte e 930.000 (5,8%) nella seconda. Su Rai 3 Sapiens Un Solo Pianeta 646.000 (4,2%). Su La7 Meraviglie senza Tempo 305.000 (2%). Su Tv8 4 Ristoranti 569.000 (3,7%), sul Nove Rocky 239.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.839.000 (22,8%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.162.000 (9,6%). Su Rai3 il TgR 1.886.000 (14,6%).

Al mattino su Rai 2 Tokyo 2020 Live 746.000 telespettatori (19,2%) con la Cerimonia di Chiusura Tokyo 2020 seguita da una media di 3.314.000 telespettatori, share 25,1%.

