Ascolti Tv 8 agosto 2019, è sempre Reazione a Catena il più visto d'estate

Ascolti Tv di giovedì 8 agosto 2019. Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo 11 è stata vista da 2,3 milioni di media spettatori pari al 13,7% di share. L’Edizione Straordinaria del Tg1 2 milioni e 14,3%. Il secondo episodio di Don Matteo scende sotto il milione (vista l’ora) con l’11,7%. Su Canale 5 Le Amiche della Sposa 1,6 milioni e 10,5%. Su Italia 1 la serie in prima tv free Chicago PD 5 6,9%. A seguire Chicago Fire 7,2% mentre il primo episodio di Law & Order Unità Speciale 4,8%. Su Rete4 Stasera Italia Speciale 6,3%. Su La7 In Onda Prima Serata 6,8%. Su Rai2 Il mistero di Aylwood House 4,7%. Su Rai3 I Segreti di Osage Country 3,2%. Su Rai4 Criminal Minds 2,5%. Sul Nove Il Giorno del Giudizio 2,4%. Su Tv8 Kick Ass 1,8%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè ottiene 3,2 milioni e il 18,3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 2,2 milioni e 12,6%. Su Rai2 Tg2 Post 5,2%. Su Italia1 CSI 4,8%. Su Rai3 VoxPopuli 4,6%, Un Posto al Sole 7,1%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 6,1% sia nella prima parte sia nella seconda. Su La7 In Onda 7%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,6%. Sul Nove Cucine da Incubo 1,6%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,2 milioni e 24,8%. Su Canale 5 Caduta Libera 2,3 milioni e 18,5%.

