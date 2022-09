Ascolti Tv 7 settembre 2022, i big ci mettono la faccia e le gambe, ma che flop la Partita del Cuore!

Ascolti del 7 settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 il film La Mia Bella Famiglia Italiana è stato visto da una media di 2.206.000 spettatori pari al 14,8% di share. Su Canale 5 la serie Solo uno Sguardo 1.228.000 (10,4%). Su Italia 1 Pucci Show 1.348.000 (9,6%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 751.000 (5,7%). Su Rai3 La Nuora Ideale 852.000 (5,2%). Su SkySport la partita di Champions Inter-Bayern ottiene una media di 808.000 abbonati (4,8%). Su La7 Le Regole della Casa del Sidro 663.000 (4,3%). Su Rai2 La Partita del Cuore 559.000 (3,5%). Su Tv8 X Factor Il Meglio delle Audizioni 224.000 (1,5%). Sul Nove Ex Amici come Prima 288.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.175.000 (17,8%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.641.000 (14,8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.265.000 (7,2%) e Un Posto al Sole 1.444.000 (8%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.208.000 (6,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.141.000 (6,4%). Su Rete4 Controcorrente 921.000 (5,2%) e 913.000 (5,1%). Su Rai2 Tg2 Post 529.000 (2,9%). Su Tv8 4 Hotel 448.000 (2,5%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! 395.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.578.000 (26,3%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.291.000 (17,3%). Su Rai2 la pallavolo va forte (in onda dalle 17.30 alle 19.49): 776.000 (7,6%). Su Rai3 le ediziono del Tgr 1.916.000 (13,3%).

Nel daytime da segnalare al pomeriggio su Rai1: Oggi è un Altro Giorno 1.355.000 (14,2%) e Il Paradiso delle Signore in replica 1.057.000 (13,5%). Il Tg1 Economia 964.000 (12.4%) e La Vita in Diretta che risale la china degli ascolti con una media spettatori di 1.588.000 e 18,6% (presentazione 1.246.000 e 15,9%). Su Canale5 Beautiful 2.455.000 (20,7%), Una Vita 2.233.000 (20,9%), Un Altro Domani 1.813.000 (21,6%), Terra Amara 1.962.000 (25%), Pomeriggio Cinque 1.371.000 (17,5%) dalle 17.25 alle 17.56 e 1.398.000 (16%) dalle 18.00 alle 18.26 (i Saluti, in onda dalle 18.29 alle 18.40, 1.214.000 e 13,2%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 605.000 (9,9%). Su Canale 5 X-Style Venezia 308.000 (7,2%). Su Rai2 Rai Parlamento Elezioni 180.000 (1,5%). Su Rai 3 Cinecittà La Fabbrica dei Sogni 335.000 (3,1%). Su Italia1 Nonno Scatenato 266.000 (6,7%). Su Rete4 Lost in Traslation L’Amore Tradotto 105.000 (3,2%).

