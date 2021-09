Ascolti Tv 7 settembre 2021, Floris e Giordano scattano in testa nella sfida dei talk

Ascolti Tv 7 settembre 2021. In prima serata su Rai1 – dalle 21.58 alle 23.40 – Una Famiglia a Soqquadro ha registrato una media di 1.777.000 spettatori pari al 10,3%. Su Canale 5 la serie Gloria 1.852.000 (10,5%). Su La7 diMartedì con Giovanni Floris 1.073.000 (6,2%) e Di Martedì Più dalle 0.01 alle 0.50: 331.000 e 4.9%. Su Rete4 Fuori dal Coro con Mario Giordano 909.000 (6,2%). Su Rai3 Carta Bianca con Bianca Berlinguer 837.000 (4,9%). Su Italia 1 Buoni o Cattivi con Veronica Gentili 774.000 (4,6%). Su Rai2 il Festival di Castrocaro condotto da Paola Perego 712.000 (4,3%). Su Tv8 le prime due puntate della serie The Undoing Le Verità Non Dette 374.000 (2%). Sul Nove il film Milano Palermo Il Ritorno 494.000 (2,6%). Sul 20 la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio Olanda-Turchia 432.000 (2,1%). Su Rai4 L’Acchiappasogni 416.000 (2,3%). Su Real Time Primo Appuntamento 442.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 3.290.000 (15,7%). Su Rai1 Sanremo 70+1: 2.873.000 spettatori (13,7%). Su Rai3 Qui Venezia Cinema 1.208.000 (6%), Un Posto al Sole 1.574.000 (7,5%). Su Rete4 Stasera Italia News 996.000 (4,9%) nella prima parte e 1.262.000 (6%) nella seconda. Su La7 In Onda 1.043.000 (5%). Su Rai2 Tg2 Post 916.000 (4,3%). Su Italia1 NCIS 1.136.000 (5,4%). Su Tv8 Guess My Age 448.000 (2,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 481.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.661.000 (24,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.108.000 (14,9%). Su Rai2 – dalle 17.30 alle 19.23 – la partita Under 21 Italia-Montenegro 536.000 (5,3%). Su Rai3 le edizioni del TgR 2.459.000 (15,5%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA