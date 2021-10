Ascolti Tv 7 ottobre 2021. Rai1 Fino all'Ultimo Battito. Cresce Formigli

Ascolti Tv 7 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 la serie Fino all’Ultimo Battito ha conquistato una media di 3.882.000 spettatori pari al 19,1%. Su Canale 5 la semifinale di Star in The Star 1.898.000 (10,4%). Su La7 PiazzaPulita vince la sfida dei talk e cresce con la seconda parte dell’inchiesta di Fanpage e con Calenda ospite 1.170.000 (7,1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 912.000 (5,5%). Su Italia 1 Chicago Med 898.000 (5,1%). Su Rai3 Lui è Peggio di Me con Panariello e Giallini 929.000 (4,2%). Su Rai2 il docu-film Giovani e droga 632.000 (3,1%). Su SkyUno la quarta puntata di X Factor 734.673 abbonati (2,8%). Sul Nove la seconda puntata de Il Contadino Cerca Moglie 445.000 (2%). Su Tv8 Sahara 318.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.742.000 (19,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.959.000 (16,4%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.280.000 (5,7%), Un Posto al Sole 1.697.000 (7,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.510.000 (6,3%). Su Rete4 Stasera Italia 954.000 (4,1%) nella prima parte e 969.000 (4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 764.000 (3,2%). Su Italia1 NCIS 1.132.000 (4,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 420.000 (1,8%). Su Tv8 Guess My Age 285.000 (1,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.069.000 (22,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.488.000 (19,8%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 2.920.000 (15,3%).

In seconda e terza serata su Rai1 Porta a Porta 719.000 (9,5%). Su Rai 3 Illuminate: Susanna Agnelli 471.000 (3,3%), il Tg3 Linea Notte 291.000 (3,9%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Ottobre 2021, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA