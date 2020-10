Ascolti Tv 7 ottobre 2020, Temptation Island da record

Ascolti Tv mercoledì 7 ottobre 2020. L’amichevole di calcio dell’Italia ha conquistato 3.766.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 – dalle 21.32 alle 0.21 – record stagionale per la quarta puntata di Temptation Island 8 è stata seguita da una media di 3.202.000 spettatori pari al 16,9% di share (20% sul target commerciale) e con picchi del 26,7% e di 4.059.000. Numeri record anche tra i giovanissimi: 32,4% di share sul target 20-24 anni.

Su Rai2 Mare Fuori 1.741.000 e 7,8%. Su Italia 1 John Rambo 1.551.000 e 6,8%. Su Rai3 Chi l’ha visto? 2.081.000 e 10,2%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia 1.135.000 e 4,9%. Su La7 Atlantide 698.000 e 3,8%. Su Tv8 50 Volte il Primo Bacio 318.000 e 1,4%. Sul Nove Sei Giorni, Sette Notti 453.000 spettatori con il 2%. In seconda serata su Rai2 l’esordio di Restart con Annalisa Bruchi registra 270.000 spettatori con il 2,8% di share.

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 4.214.000 e 16,2%. Su La7 Otto e Mezzo 1.794.000 (6,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.373.000 (5,4%) nella prima parte e 1.326.000 (5,1%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.291.000 (5%). Su Italia1 CSI 1.300.000 e 5%. Su Rai3 Tutto su Mia Madre 1.346.000 (5,4%) e Un Posto al Sole 1.903.000 (7,3%). Su Tv8 Guess My Age 548.000 e 2,1%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 544.000 e 2,1%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.209.000 (21,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.504.000 (18,9%).

