Ascolti Tv 7 ottobre 2019, Temptation Island Vip supera come share Montalbano grazie ai giovanissimi

Ascolti Tv lunedì 7 ottobre 2019. Su Rai1 Il Commissario Montalbano con l’episodio in replica La Pista di Sabbia è stato visto da una media di circa 4 milioni e mezzo di spettatori pari al 19,9% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip, in onda dalle 21.51 alle 00.06, è stato seguito da 3,3 milioni di media spettatori pari al 20,3% di share. Il sorpasso di share della banda capitanata da Alessia Marcuzzi avviene grazie alla seconda parte quando si registra l’incremento che porta al picco del 37% registrato alle 00.57. Netta la differenza tra i due programmi tra i giovanissimi in fascia 15-19 anni: 36,7% per Temptation Island Vip contro il 13,3% di Montalbano. Su Rai2 Stasera tutto è possibile è stato visto da una media di 1,7 milioni e 8,8%. Su Italia 1 Rambo III 5,6%. Su Rai3 Presa Diretta 4,6%. Su Rete4 Quarta Repubblica 5,8%. Su La7 Grey’s Anatomy 2,6%. Su Tv8 Agente 007 Zona pericolo 1,8%, sul Nove E’ già ieri 1,6%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti sfiorano i 5,5 milioni con il 20,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5,2 milioni e 20%. Su Rai2 Tg2 Post 3,2%. Su Italia1 CSI 4,7%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,6%. Su Rete4 Stasera Italia 5,4%, su La7 Otto e Mezzo 7,5%. Su Tv8 Guess my Age 2,3%. Sul Nove Little Big Italy 1,3%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,7 milioni (24,1%). Su Canale 5 Caduta Libera 3,7 milioni con il 19,6% di share.



In seconda serata su Rai1 Frontiere 8,8%, su Canale 5 X-Style 13%. su Rai2 Povera Patria 4,3%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 4,4%. Martedì 8 Ottobre 2019, 11:35

