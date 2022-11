Ascolti Tv 7 novembre 2022, bene Rai3 con Report e Fame d'Amore. Rai2 crolla senza Stefano De Martino

Ascolti del 7 novembre 2022 in Prima Serata su Rai1 il tv movie Tutto per Mio Figlio è stato visto da una media di 3.437.000 spettatori pari al 19,9%. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.21 – Grande Fratello Vip 2.611.000 e 21,5% di share (Night: 1.124.000 – 33%, Live: 638.000 – 22%). Su Rai3 il ritorno di Report 1.618.000 (8,9%). Su Rete4 Quarta Repubblica 813.000 (5,8%). Su Italia 1 il film Operazione 6/12 Attacco al Presidente 1.130.000 (6,4%). Su Rai2 School of Mafia 628.000 (3,4%). Su La7 Grey’s Anatomy 396.000 (2,3%). Su Tv8 la quarta stagione di Gomorra La Serie 364.000 (2%). Sul Nove Little Big Italy 570.000 (3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.741.000 (22%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.746.000 (17,5%). Su Italia1 NCIS 1.249.000 (5,8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.416.000 (6,7%), Un Posto al Sole 1.598.000 (7,3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.777.000 (8,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.115.000 (5,3%) e 972.000 (4,5%). Su Rai2 Tg2 Post 848.000 (3,9%). Su Tv8 100% Italia 446.000 (2,1%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 642.000 (3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.387.000 (25,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.313.000 (19,4%). Su Rai3 le news dei Tgr 2.837.000 (15,4%), Blob 1.229.000 (6,2%), Via dei Matti N 0 1.030.000 (5%). Su Rai2 NCIS 663.000 (3,8%), Una Scatola al Giorno 366.000 (1,8%). Su Italia1 Studio Aperto 447.000 (2,9%), NCIS 689.000 (3,6%). Su Rete4 Tempesta d’Amore 847.000 (4,2%). Su La7 Lingo 166.000 (1%). Su Tv8 Celebrity Chef 379.000 (2,1%). Sul Nove Cash or Trash 392.000 (2,1%). Così i tiggì delle 20: Tg1 5.228.000 (26,1%), Tg5 3.946.000 (19,5%), TgLa7 1.332.000 (6,6%).

Nel daytime vanno forte al mattino su Rai1 Storie Italiane 795.000 (19,9%), su Canale5 il Tg5 Mattina 1.172.000 (24%), Mattino Cinque News 897.000 (20,2%) e 872.000 (22%), Forum 1.432.000 (19,9%). Al pomeriggio su Rai1 Il Paradiso delle Signore 1.767.000 (21,2%), Vita in Diretta 2.438.000 (22,5%). Su Canale5 Beautiful 2.534.000 (20,6%), Una Vita 2.232.000 (19,3%), Uomini e Donne 2.560.000 (26,7%), Amici 1.645.000 (19,7%). Da notare che su Rai2 in crescita Bella Mà che scavalla il 4% di share (349.000 e 4,1%).

In Seconda Serata su Canale 5 Tg5 Notte 521.000 (20,5%). Su Rai1 Cronache Criminali 681.000 (9,1%), S’è Fatta Notte 196.000 (4,7%). Su Rai3 Fame d’Amore 692.000 (6,2%), Tg3 Linea Notte 396.000 (6,5%). Su Italia1 Pressing Lunedì 309.000 (6,8%). Su Rai2 Restart 282.000 (3,2%). Su Rete 4 Motive 136.000 (3,6%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Novembre 2022, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA