Ascolti Tv 7 novembre 2019, neanche Celentano è Un Passo dal Cielo

Ascolti Tv giovedì 7 novembre 2019. Su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 5 è stata vista da una media di poco superiore ai 4,4 milioni di spettatori sfiorando il 20% di share. Su Canale 5 – dalle 21.39 alle 22.44 – la prima puntata di Adrian Live Questa è la Storia 3,9 milioni di spettatori pari al 15,4% di share mentre Adrian 1,9 milioni e il 10,4%. Su Rai2 Maleficient 6,6%. Su Italia 1 Sherlock Holmes 4,5%. Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu con Raffaella Carrà che incontra Vittorio Sgarbi soltanto il 4,6%. Su Rete4 il programma di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio 6,4%. Su La7 Piazza Pulita 4,2%. Su Tv8 Borussia Mönchengladbach-Roma di Europa League 5,4%. Sul Nove Colpa delle Stelle 1,4%. Su Sky Uno il terzo live di X Factor 13 supera il 3%.



In fascia Ascolti TV Access Prime Time su Rai1 Viva Raiplay 5,6 milioni e 22,3%. I Soliti Ignoti 5,9 milioni e 22,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,4 milioni e 16,8%. Su Rai2 Tg2 Post 3,6%. Su Italia1 CSI Miami 4,9%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,1%. Su Rete4 Stasera Italia 4,7%. Su La7 Otto e Mezzo 6%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 2%. Nel preserale su Rai1 L’Eredità 4,8 milioni (23,5%). Su Canale 5 Caduta Libera 3,9 milioni (19,5%). Al pomeriggio Balivo 13%, Cuccarini 14,2%, Geo 13,9%, Uomini e donne 20,1%, d’Urso 16,3%, Detto Fatto 5,9%. In seconda serata Vespa con il premier Conte non decolla come nel confronto Matteo vs Matteo: Porta a Porta è stato seguito da una media di 993.000 spettatori con l’11,6% di share. Venerdì 8 Novembre 2019, 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA