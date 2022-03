Ascolti Tv 7 marzo 2022, Vostro Onore il Grande Fratello Vip: il reality oltre il 24%

Ascolti del 7 marzo 2022. In prima serata su Rai1 - dalle 21.36 alle 23.31 – la seconda puntata della fiction Vostro Onore ha registrato una media di 3.653.000 spettatori pari al 17,1%. Su Canale 5 – dalle 21.45 all’1.28 – Grande Fratello Vip 6: 3.551.000 (24,3%). GF Vip Night di 9 minuti alza la media finale: 1.592.000 e 37%. Su Rai3 Presa Diretta 1.493.000 (6,8%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.021.000 (5,9%). Su Rai2 Delitti in Paradiso 1.093.000 (5,1%). Su Italia 1 Freedom Oltre il Confine 1.026.000 (5%). Su La7 la serie Chernobyl 345.000 (1,9%). Sul Nove Viva l’Italia 485.000 (2,3%). Su Tv8 Era Mio Figlio 269.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.209.000 (20,5%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.243.000 (16,7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.963.000 (7,7%). Su Rai2 Tg2 Post 1.396.000 (5,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.265.000 (5,1%) e 1.200.000 (4,7%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.237.000 (5%) e Un Posto al Sole 1.622.000 (6,4%). Su Italia1 NCIS 1.333.000 (5,3%). Sul Nove Don’t Forget The Lyrics Stai sul Pezzo in replica 370.000 (1,5%). Su Tv8 Guess My Age 283.000 (1,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.181.000 (25,5%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.978.000 (20,1%).

In seconda serata su Rai1 Via delle Storie 786.000 (7,6%). Su Canale 5 Tg5 Notte 644.000 (20,9%). Su Rai2 Restart 287.000 (3,3%). Su Rai 3 La Versione di Fiorella 628.000 (4,4%), Tg3 Linea Notte 412.000 (4,8%). Su Italia1 Tiki Taka 376.000 (5,8%).

