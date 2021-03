Ascolti Tv 7 marzo 2021, Lolita inarrestabile. Fazio fa gol con Ibra

Ascolti Tv 7 marzo 2021. Prima serata su Rai1 la fiction Le Indagini di Lolita Lobosco ha conquistato una media di 6.767.000 spettatori pari al 28,2% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso 2.096.000 (12,8%). Su Rai3 Che Tempo che Fa 2.814.000 (10,3%) e Che Tempo che Fa il Tavolo 1.801.000 (7,7%). Su La7 Non è l’Arena 1.451.000 (5,6%) nella prima parte e 900.000 (6,8%) nella seconda. Su Rai2 9-1-1 registra 1.133.000 (4,2%) nel primo episodio e di 941.000 (3,6%) nel secondo. Su Italia 1 Ready Player One 1.027.000 (4,6%). Su Rete4 Commando 864.000 (3,5%). Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 601.000 (2,3%), sul Nove Una Settimana da Dio 415.000 (1,7%). Su Sky Napoli-Bologna 1.047.000 (3,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 DietroFestival 5.501.000 (20,2%).

Nel daytime su Rai1 Linea Verde ha intrattenuto 3.860.000 spettatori (22,3%). Su Rai1 la Santa Messa dall’Iraq è stata seguita da 2.822.000 spettatori (16.4%). Domenica In 3.534.000 (22,2%) nella prima parte, 4.278.000 (24,3%) nella seconda, 5.518.000 (24,8%) nella terza. Su Canale 5 Caduta Libera 3.049.000 (13,3%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 947.000 (4,9%) nella prima parte e 1.382.000 (6,2%) nella seconda. Su Rai2 Quelli che Aspettano 1.447.000 (8,1%) e Quelli che il Calcio 1.289.000 (7,9%). Su Rai3 Mezz’Ora in più 1.614.000 (9,6%) e Mezz’Ora in più Il Mondo che Verrà 1.030.000 (6,4%). Kilimangiaro Il Grande Viaggio 874.000 (5,5%) mentre Kilimangiaro 1.464.000 (8,2%). Su Sky Verona-Milan 755.000 (4,6%).

In Seconda Serata su Rai 1 Speciale Tg1 816.000 (7,4%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 545.000 (14,6%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 887.000 (6,2%) e L’Altra DS 295.000 (4,1%). Su Italia1 Pressing Serie A 304.000 (5,1%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 691.000 (5%). Su Rete 4 Arma Letale 4: 223.000 (2,5%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA