Ascolti Tv 7 maggio 2019. Il martedì è il giorno nero di Rai1 e anche Vespa va in sofferenza

Ascolti Tv di martedì 7 maggio 2019. Prima serata allo sprint. Alla fine la migliore media share l’ha ottenuta Rai1 con il film La Verità Vi Spiego sull’Amore, con Ambra Angiolini, che è andata al posto della fiction L’Aquila Grandi Speranze, una delle più deludenti nella stagione di Viale Mazzini. Il film ha portato a casa 2,7 milioni di spettatori pari all’11,6% di share. A ridosso di Rai1 The Voice e Le Iene Show. Per il talent di Rai2 2,3 milioni e il 10,5%. Stesso share del programma di Italia 1. Entrambi hanno fatto meglio di Canale 5, che ha trasmesso il film Sharm El Sheikh Un’estate indimenticabile (1,9 milioni e 8,3%). Su Rete4 Il Segreto 1,8 milioni e 7,2%. A seguire Una Vita 6,2%. Su La7 DiMartedì 1,5 milioni e 7,2%. Su Rai3 Carta Bianca 1,1 milioni e 5,4%. Su Tv8 Men in Black 3 fa il 2,3%. Sul Nove il documentario Tutta la Verità Il Mostro di Firenze 1,5%. Sui canali Sky Sport Liverpool-Barcellona 1,5 milioni di abbonati e il 6,3%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 18,7%. Su Canale 5 Striscia La Notizia 16,5%. Su Rai2 Tg2 Post 3,8%. Su Italia1 CSI 4,2%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui raccoglie 7,2% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato il 7,5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 4,3%, su La7 Otto e Mezzo 7,1%. Nel Preserale L'Eredità 23,8%, Caduta Libera 21%. In seconda serata Porta a Porta con il 7,4% riesce a superare Matrix (6,7%) che ha ospitato Salvini. Da notare che per il programma di Bruno Vespa nei giorni martedì e mercoledì è la strada è sempre più in salita, a causa degli scarsi ascolti della fiction L'Aquila Grandi Speranze, sospesa da Raiuno, e della Champions che il mercoledì cede la linea quando lo share è sceso, essendo la partita è finita da diversi minuti. Il primo maggio Barcellona-Liverpool ha ottenuto il 21% di share, ma la linea è stata ceduta dopo i commenti (8,5%). Porta a Porta è cominciato con il 6,6% ed è risalito di un punto. Quindi quest'anno la rincorsa è dura anche per Vespa.