Ascolti Tv 7 luglio 2022, applausi sul palco e a casa per la coppia De Martino-Delogu

Ascolti del 7 luglio 2022 in prima serata su Rai1 la replica di Don Matteo 12 è stata vista e rivista da 2.157.000 spettatori pari al 15,1% di share. Su Rai2 Tim Summer Hits con Stefano De Martino e Andrea Delogu in conduzione cresce ancora arrivando a una media di 1.613.000 spettatori pari al 12,8% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte in replica 1.118.000 (8,9%). Su Italia1 FBI: Most Wanted 978.000 (6,5%). Su Rete4 il talk di attualità, l’unico della rete che andrà in onda per tutto luglio e agosto, Zona Bianca, dedicato al ritorno del virus e l’efficacia dei vaccini e nella seconda parte alle baby gang con la solita gazzarra di voci che si sovrappongono mandando in tilt il telespettatore, nonostante il conduttore Giuseppe Brindisi faccia di tutto per dirigere bene il traffico, il quale però restando inascoltato è stato più volte costretto agli estremi rimedi: abbassare tutti i microfoni. La media telespettatori è stata 765.000 (6,3% di share). Su La7 In Onda Prima Serata 554.000 (3,8%). Su Rai3 Il cacciatore di nazisti 688.000 (4,5%). Su Tv8 Cops Una Banda di Poliziotti 375.000 (2,5%). Sul Nove Una famiglia all’improvviso 343.000 (2,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.016.000 (19%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.282.000 (14,3%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.070.000 (6,8%). Su Rai3 Generazione Bellezza 900.000 (5,8%) e Un Posto al Sole 1.387.000 (8,6%). Su Rai2 Tg2 Post 1.021.000 (6,4%). Su Rete4 Controcorrente 793.000 (5,1%) e 814.000 (5,1%). Su La7 In Onda 910.000 (5,7%). Su Tv8 Celebrity Chef 367.000 (2,3%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 273.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.512.000 (29,3%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 1.766.000 (15,2%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 1.773.000 (14%).

In seconda serata su Rai1 Arrivano i prof 492.000 (8,3%). Su Canale5 Tg5 Notte 352.000 (7,3%). Su Rai2 La regina del peccato 244.000 (6,2%). Su Italia1 Law & Order 631.000 (6%) e 411.000 (6,7%). Su Rai3 il Premio Strega con Geppi Cucciari in diretta con l’ombrello e il fuggi fuggi della gente per il diluvio: 280.000 (2,9%). A seguire Tg3 Linea Notte 265.000 (5,4%). Su Rete4 Sud 159.000 (4,7%). Su La7 Servant of the People 138.000 (1,9%) e 87.000 (2,4%).

