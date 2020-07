Ascolti Tv 7 luglio 2020, all'ora di cena si torna giovani. Techetechetè il più visto

Ascolti Tv martedì 7 luglio 2020. Su Rai1 Torno indietro e cambio vita ha conquistato il 13,9% di share. Su Canale 5 la replica di House Party con Michelle Hunziker l’11,1%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 il 3,6%. Su Italia 1 Chicago PD 6,3%. Su Rai3 Carta Bianca 6,3%. Su Rete4 Speed 4,6%. Su La7 In Onda Focus 2,6%. Su Tv8 Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate 3,7%. Sul Nove Jimmy Bobo Bullet to the Head l’1,7%. Su Real Time Primo Appuntamento 2,7%.

In fascia Access su Rai1 Techetechetè sfiora i 3,8 milioni con il 18,2% e risulta il programma più visto della serata tv. Su Canale 5 Paperissima Sprint 14%. Su Rai2 Tg2 Post 4,4%. Novantesimo Minuto Goal 4,7%. Su Italia1 CSI 4,9%. Su Rai3 Geo Vacanze Italiane il 2,7%. Su Rete4 Stasera Italia News 5,4%. Su La7 In Onda 4,8%. Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti 2,3%. Sul Nove la replica di Little Big Italy 1,2%.



Nel preserale su Rai1 Reazione a Catena 22,1%. Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! (15,9%). Su Sky Sport Serie A Lecce-Lazio 2,7%. In seconda serata Novantesimo Minuto Notte Goal 7,3%

