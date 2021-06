Ascolti Tv 7 giugno 2021, L'Isola di Ilary si fa bella e diventa più grande

Ascolti Tv 7 giugno 2021. In prima serata su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.35 – la finale de L’Isola dei Famosi 15 è stata seguita da una media di 3.317.000 spettatori pari al 23% di share. Rispetto alla Finale del 2019, il dato è superiore di quasi 5 punti. La puntata ha raggiunto un picco di 4.183.158 telespettatori alle 22:31 (durante la prova del Girarrosto tra Cecilia e Arianna) e del 44,3% di share all’1:31 (Ilary Blasi annuncia la vittoria di Awed). Tra i giovani 15-24 anni la Finale ha conquistato il 34,2% di share. La media complessiva della quindicesima edizione è di 3.069.288 telespettatori con il 18,3% di share (2 punti in più rispetto all’edizione precedente). Su Rai1 la commedia in prima visione A Mano Disarmata 2.607.000 (12%). Su Rai3 Report 2.329.000 (10,4%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.055.000 (5,6%). Su Rai2 Hawaii Five O 1.292.000 (5,4%), NCIS New Orleans 953.000 (4,4%). Su Italia 1 Hunter’s prayer In fuga 1.179.000 (5,3%). Su La7 Il Matrimonio Che Vorrei 535.000 (2,4%). Su Tv8 la prima stagione di Gomorra La Serie 392.000 (1,8%). Sul Nove True Lies 399.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Times su Rai1 Sogno Azzurro ottiene 2.905.000 spettatori con il 12,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.236.000 (18,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.783.000 (7,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.169.000 (5,2%) nella prima parte e 1.243.000 (5,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.244.000 (5,3%). Su Italia1 CSI 1.221.000 (5,3%). Su Rai3 Nuovi Eroi 909.000 (4,2%), Un Posto al Sole 1.644.000 (7,1%). Su Tv8 la replica di Guess My Age 381.000 (1,7%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 501.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.078.000 (24,5%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 2.283.000 (14,3%).

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 673.000 (6,2%). Su Canale 5 Tg5 Notte 703.000 (21%). Su Rai2 in prima visione free The Blacklist 524.000 (3,2%), Belle Così 230.000 (2,3%). Su Rai3 In barba a tutti con Luca Barbareschi 873.000 (6%), Tg3 LineaNotte 453.000 (5,3%). Su Italia1 Un Poliziotto Ancora in Prova 430.000 (4,2%), Brooklyn Nine Nine 211.000 (4,8%) nel primo episodio e 168.000 (5,3%) nel secondo. Su Rete 4 Mindscape 147.000 (2,9%).

