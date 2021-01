Ascolti Tv 7 gennaio 2021, oltre 6 milioni per il ritorno di Suor Angela

Ascolti Tv 7 gennaio 2021. Su Rai1 Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato una media di 6.059.000 spettatori pari al 24,5% di share. Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali di un Sogno 2.365.000 (11%). Su Rai2 Miss Peregrine La Casa dei ragazzi Speciali 925.000 (3,7%). Su Italia 1 Il ricco, il povero e il maggiordomo 1.608.000 (6,1%). Su Rai3 America 2021 Speciale Tg3 1.280.000 (4,7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.281.000 (6,3%). Su La7 Speciale Atlantide La Notte americana 1.083.000 (5,2%). Su Tv8 Kill Bill Volume 1 330.000 (1,3%). Sul Nove The Untouchables Gli intoccabili 499.000 (2%). Su Sky Uno MasterChef 10 973.000 abbonati (3,5%) nella prima puntata e 941.000 (4%) nella seconda.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.856.000 (21,1%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.809.000 (17,1%). Su Rai2 Tg2 Post 1.296.000 (4,6%). Su Italia1 CSI Miami 1.101.000 (4%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.511.000 (5,6%) e Un Posto al Sole 1.807.000 (6,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.517.000 (5,6%) nella prima parte e 1.343.000 (4,8%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 2.251.000 (8,1%). Su Tv8 Guess my Age 582.000 (2,1%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 436.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.469.000 (24,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.730.000 (17,1%). Su Rai3 l’edizioni del TgR 3.456.000 (15%). Alle 20 il Tg1 6.891.000 (26,7%).

Nel daytime su Rai3 Agorà 541.000 (8,5%). Su Rai1 la prima parte di Storie Italiane 1.074.000 (17,6%). Su Canale5 Mattino Cinque 1.179.000 (18,2%) nella prima parte, 1.118.000 (18,4%) nella seconda. In crescita Tg2 Italia, lo spazio del telegiornale dedicato a politica, cultura, costume con approfondimenti sull’attualità coordinato da Mario Scelba e condotto da Marzia Roncacci. Gli ascolti si sono impennati fino a sfiorare il 5% (a giugno chiudeva al 2%).

