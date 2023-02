Ascolti Tv 7 febbraio 2023, Sanremo si mangia tutto: agli altri restano le briciole

Ascolti Tv martedì 7 febbraio 2023, in prima serata su Rai1 l’esordio del 73° Festival di Sanremo, in onda dalle 21:18 alle 1:40, ha conquistato 10.757.000 spettatori pari al 62.4% di share. L’anteprima Sanremo Start, dalle 20:44 alle 21:13, ha raggiunto la media di 13.104.000 spettatori e il 51.18%. Nel dettaglio della serata, la prima parte, dalle 21:18 alle 23:44, è vista da 14.170.000 spettatori con il 61.68%, mentre la seconda parte, dalle 23:48 alle 1:40, da 6.271.000 spettatori con il 64.83%. Rispetto allo scorso anno +4.6% e -154.000 spettatori. Per trovare una prima serata con uno share superiore si va 1995 (65.2%). In seconda serata su Rai1 Viva Rai2… Viva Sanremo 2.468.000 (60.2%).

Le altre reti: su Canale5 Puoi baciare lo sposo 924.000 (4.2%). Su Rai2 Replicas 398.000 (1.6%). Su Italia1 Le Iene Show 782.000 e 4.4%. Su Rai3 #Cartabianca 527.000 (2.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro 549.000 (2.9%). Su La7 DiMartedì 549.000 e 2.8%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Primafestival 9.603.000 spettatori con il 40.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 2.604.000 (10%).

Nel Preserale e daytime a completare il successo di Rai1: L’Eredità 5.231.000 spettatori 28%. Storie Italiane 961.000 (19.5%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Febbraio 2023, 11:24

