Ascolti Tv 7 febbraio 2022, i Soliti Ignoti sono Mahmood e Blanco: 6,1 milioni di spettatori

Ascolti del 7 febbraio 2022. In prima serata su Rai1 la prima puntata di Màkari 2 ha conquistato 5.418.000 spettatori di media pari al 25,4% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip 3.269.000 (21,5%). Su Rai3 la nuova stagione di Presadiretta 1.145.000 (4,9%). Su Rete4 Quarta Repubblica 850.000 (4,8%). Su Italia1 Freedom Oltre il Confine 987.000 (4,6%). Su Rai2 Delitti in Paradiso in replica 718.000 (3,2%). Su La7 l’esordio di Sherlock 390.000 (2,3%). Sul Nove Vasco Rossi Questa Storia Qua 398.000 (1,7%). Su Tv8 4 Hotel 215.000 (0,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno, con l’ospitata dei vincitori del Festival di Sanremo Mahmood e Blanco 6.190.000 (24,1%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.949.000 (15,4%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.448.000 (5,8%) e Un Posto al Sole 1.726.000 (6,7%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.348.000 (5,3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.919.000 (7,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.211.000 (4,8%) e 1.016.000 (3,9%). Su Rai2 Tg2 Post 822.000 (3,2%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 322.000 (1,3%). Sul Nove Don’t Forget The Lyrics 287.000 (1,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.161.000 (24,5%). Su Canale5 Avanti un Altro 4.243.000 (20,7%). Su Rai2 Cerchi Azzurri 489.000 (2,5%).

Nel daytime vanno forte su Rai1 le puntate dedicate a Sanremo di Storie Italiane al mattino (1.123.000 – 18,4% e 1.428.000 – 19,2%), La Vita in Diretta (2.120.000 – 17,5% e 2.727.000 - 19%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA