Ascolti Tv 7 febbraio 2021, su Rai3 Obama dà la carica a Fazio che cresce di 4 punti percentuali

Ascolti Tv 7 febbraio 2021. Dopo il sabato targato Maria De Filippi su Canale 5 la domenica sera premia Rai1 con la fiction interpretata da Serena Rossi dal titolo Mina Settembre (media di 6.172.000 spettatori e 24,8% di share). Molto bene anche Fabio Fazio su Rai3 con l'intervista a Obama, registra il 13,2% e cresce di 4 punti percentuali con Che Tempo che Fa (3.543.000 spettatori di media), mentre Il Tavolo 1.595.000 (9%). Su Canale 5 Live Non è la d’Urso 2.079.000 (12,2%), su La7 Non è l’Arena 1.540.000 (5,8%) nella prima parte e 926.000 (6,6%) nella seconda. La partita Lazio-Cagliari su Sky complessivamente tra i canali raggiunge 823.000 e il 3% (Juve-Roma nel preserale di sabato ha ottenuto il 9,3% con una media abbonati complessiva di 1.795.000). Su Italia1 Deadpool 2: 1.471.000 (6%). Su Rai2 9-1-1 registra 1.173.000 (4,2%), Lone Star 1.134.000 (4,3%). Su Rete4 Sobibor La grande fuga 824.000 (3,5%). Su Tv8 Family Food Fight 281.000 (1.1%). Sul Nove Sapore di mare 358.000 (1,4%). Su RealTime 90 Giorni per Innamorarsi – E poi… 349.000 (1,3%) nella prima parte e 437.000 (2,1%) nella seconda.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.018.000 (18,2%). Su Canale5 Paperissima Sprint 3.392.000 (12,3%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.426.000 (5,2%). Su Rai3 Presentazione di Che Tempo Che Fa 2.315.000 (8,9%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend 1.225.000 (4,5%) nella prima parte e 1.157.000 (4,2%) nella seconda. Su La7 la presentazione di Non è l’Arena 1.418.000 (5,2%). Su Tv8 4 Ristoranti 515.000 (1,9%). Sul Nove Little Big Italy 336.000 (1,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.917.000 (20,9%). Su Canale5 Caduta Libera 3.464.000 (15%). Su Rai2 Cortina 2021 Cerimonia di Apertura 1.664.000 (8,1%). A seguire 90° Minuto 1.191.000 (4,7%). Alle 20 Tg1: 5.782.000 (22,3%). Tg5: 4.601.000 (17,6%), TgLa7: 1.007.000 (3,9%). Alle 19 il Tg3: 2.645.000 (11,9%). In doppia cifra nella tarda mattinata anche l’edizione delle 12.25 di Studio Aperto 1.607.000 (10,1%).



Nel daytime su Rai1 l’Angelus 2.934.000 (21,6%), Linea Verde 3.855.000 (22,9%). Domenica In 3.399.000 (18,4%) nella prima parte e 2.888.000 (16,3%) nella seconda. A seguire Da Noi… A Ruota Libera 2.536.000 (13,5%). Su Canale5 Domenica Live 2.386.000 (12,6%). Su Rai2 Quelli che Aspettano 1.026.000 (5,6%) e Quelli che il Calcio 1.124.000 (6,4%). Su Rai3 Kilimangiaro 1.463.000 (8,4%) nella prima parte e 1.916.000 (10,1%) nella seconda. Su SkySport la partita Milan-Crotone arriva a complessivamente 1.105.000 (6,2%).

In seconda serata su Rai1 Speciale Tg1 869.000 (6,4%). Su Canale5 Tg5 Notte 436.000 (11,5%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 1.027.000 (6,2%), a seguire il Super Bowl 480.000 (7,7%). Su Italia1 Pressing Serie A 449.000 (5,8%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 468.000 (5,7%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 11:51

