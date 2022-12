Ascolti Tv 7 dicembre 2022, senza partite Rai1 tracolla, doppiata da Rai3. Vola Canale5

Ascolti tv del 7 dicembre 2022 in Prima Serata su Canale5 la serie tv Incastrati con Ficarra e Picone debutta con una media di 3.549.000 spettatori pari al 20.3% di share. Surclassando Rai1 senza partite che con il film The Keeper La leggenda di un portiere raggiunge appena 1.313.000 e il 7.9% di share e addirittura doppiata da Rai3 con Chi l’ha Visto? 2.210.000 (13.9%). Su Rai2 la prima puntata di Mi Casa Es Tu Casa con Cristiano Malgioglio 919.000 (5.3%). Su Italia1 il film Kickboxer: Retaliation 868.000 (5.1%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 715.000 (5.2%). Su La7 Atlantide Storie di Uomini e di Mondi 649.000 (4.6%). Su Tv8 la semifinale di X Factor 516.000 (3.4%). Sul Nove Una famiglia all’improvviso 262.000 (1.6%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Striscia la Notizia 4.209.000 (21.6%). Su Rai2 Tg2 Post 1.224.000 (6.2%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.298.000 (6.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.566.000 (8%), Un Posto al Sole 1.893.000 (9.6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.061.000 (5.4%) e 1.080.000 (5.5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.517.000 (7.7%). Su Tv8 100% Italia 506.000 (2.6%). Sul Nove, in replica, Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 460.000 (2.3%).

Nel Preserale su Rai1 Boris Godunov Teatro alla Scala, dalle 18 alle 21:31, 1.495.000 (9.1%). Su Canale5 Caduta Libera 3.703.000 (23.3%).

