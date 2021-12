Ascolti Tv 7 dicembre 2021: la Scala fa bene a Mattarella, meno a Rai1 e Tg1

Ascolti Tv 7 dicembre 2021. In prima serata su Canale 5: Milan-Liverpool di Champions League 4.289.000 spettatori di media e 18,9% di share. Secondo posto per le Iene su Italia1: 1.582.000 (10%). Terzo posto per Giovanni Floris con diMartedì su La7: 1.159.000 (6%). Poi i tre programmi Rai con Rai1 ultima dei tre. Su Rai2 Il Collegio 1.039.000 (5,4%), su Rai3 #Cartabianca con Bianca Berlinguer 1.047.000 (5,4%), su Rai1 il film tv La concessione del telefono, C’era una volta Vigata 977.000 (5,2%). Rai1 ha puntato tutto sulla prima alla Scala i cui ascolti sono stati: Aspettando Macbeth con Milly Carlucci e Bruno Vespa 1.976.000 (15,4%) e di 2.064.000 (10,5%) per l’opera in diretta. Su Rete4 Fuori dal coro con Mario Giordano 865.000 (5,1%). Su Tv8 il film Un Natale con amore 570.000 (2,6%). Su Nove il film True Lies con Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis 375.000 (2%). Così le due partite delle milanesi su SkySport: Milan-Liverpool 447.000 abbonati e 2% di share, Real Madrid-Inter 454.000 abbonati (2%).



In fascia Access Prime Time Striscina la Notizina su Canale5 4.158.000 (18,3%), Un Posto al Sole su Rai3 1.621.000 (7%), su La7 Otto e Mezzo 1.474.000 (6,3%), Tg2 Post 1.320.000 (5,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.002.000 (4,4%) nella prima parte e 1.032.000 (4,4%) nella seconda.



Nel Preserale su Rai1 Tg1 spostato di orario 2.308.000 (11,6%). Su Canale 5 boom di Caduta Libera 4.292.000 (23,9%) e del Tg5 5.147.000 (23,7%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Dicembre 2021, 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA