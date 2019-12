Ascolti Tv 7 dicembre 2019, Tosca da record: è la miglior prima della Scala degli ultimi anni. Maria De Filippi affonda lo Zecchino d'Oro

di Marco Castoro

Domenica 8 Dicembre 2019, 11:46

Ascolti Tv sabato 7 dicembre 2019. Su Rai1 la finale dello Zecchino d’Oro non può nulla contro Maria De Filippi, anzi fa molto peggio delle serate dedicate a De André, Dalla e Battisti: meno di 2,5 milioni di media spettatori e 12,4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.26 alle 0.51 – la semifinale di Tú sí que vales sfonda il tetto dei 5 milioni (5.084.000 spettatori) pari al 28,7% di share. Su Rai2 il doppio episodio di NCIS 5,9% mentre Instinct 4%. Su Italia 1 La Bella e la Bestia 6,7%. Su Rai3 Città Segrete 6,9%. Su Rete4 Il Miracolo di Fatima 3,1%. Su La7 Atlantide 1,8%. Su Tv8 Un Natale da Favola 2,2%. Sul Nove The Double 1,1%.In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia sfiora i 4,4 milioni (19,4%). Su Rai3 Le Parole della Settimana 6,7%. Su Italia1 CSI Miami 4,7%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend con Veronica Gentili ha superato la Gruber come accade molto spesso il sabato: 5,3% contro 3,5%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,4%. Sul Nove Fratelli di Crozza 1,7%.Nel Preserale su Canale 5 Conto alla Rovescia 3,5 milioni e 18,8%. Va molto bene su Rai1 – dalle 18 alle 21.26 –con Tosca: quasi 2,9 milioni di media e il 15% di share, miglior risultati degli ultimi anni. Nel 2018 Attila ha sfiorato i 2 milioni con il 10,8%, mentre nel 2017 Andrea Chénier ha ottenuto un ascolto medio di poco inferiore ai 2,1 milioni spettatori con l’11,1%. Meglio nel 2016 Madama Butterfly con la media di 2.644.000 spettatori e il 13,5%.